Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberler sahaya iniyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası gittiği deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremin yaşandığı gece herhangi bir tehlike arz etmeyen camileri Elazığ ve Malatya’da evlerine giremeyen vatandaşların konaklamaları için açtıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, “İmamlarımız rehberliğinde camilerimizi vatandaşlarımıza açtık. Hem Elazığ’da hem Malatya’da camilerimizde sabaha kadar kalan kardeşlerimiz oldu. Evi ağır hasarlı olan ya da hasar tespiti yapılmamış olan depremzede kardeşlerimiz camilerimizde, spor salonlarımızda, bazı okullarımızda, çadırlarımızda kalıyorlar. Bu durum, kalıcı olarak bir yerde ikamet etme imkanı bulununcaya kadar bir müddet daha devam edecek” dedi.

"MOBİL MUTFAĞIMIZ SICAK ÇORBA DAĞITIYOR"

Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren seferber olduklarını belirten Başkan Erbaş, “5 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak mobil mutfağımız şu anda burada sıcak yemek dağıtıyor. Yine Sivrice ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı olarak sıcak çorba dağıtan bir çadır kurduk. Bütün gücümüzle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, depremden etkilenen vatandaşlara manevi açıdan destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığından bir heyet de görevlendirdiklerini ifade ederek, “Ankara’dan Daire Başkanımızın başkanlığında gelen 8 kişilik manevi rehber heyetimiz şu anda burada. Hastanelerimizde, taziye evlerinde, çadırlarda, spor salonlarında evlerine giremeyen depremzede kardeşlerimiz için manevi rehberlik yapmaktalar. Manevi rehberlerimiz, çadırlarımızı, spor salonlarını, taziye evlerini ziyaret edecekler. Birebir vatandaşlarımız ile görüşerek onlara manevi noktada destek olacaklar” dedi.

Elazığ ve Malatya’daki din görevlilerinin de vatandaşlara manevi olarak destek olmak için çalıştığını dile getiren Başkan Erbaş, “İl müftümüz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, onlar da manevi rehberlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındalar” şeklinde konuştu. (İHA)



