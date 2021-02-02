Diyanet'ten Gökova manzaralı 100 milyon TL'lik külliye!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bodrum’da Gökova Koyu manzaralı bir arazide, 5 yıl önce tepkiler üzerine durdurulan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olması beklenen külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan yeniden başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Muhammed Özmen'in haberine göre iki aydır sürdürülen hafriyat kazılarının Bodrum’un doğasını tahrip ettiğini belirten yurttaşlar, çalışmaların durdurulması için imza kampanyası başlattı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) öncülüğünde bir araya gelen yurttaşlar, inşaat çalışmalarının yasadışı olduğunu vurgulayarak faaliyetlerin durdurulması için çağrı yaptı. MUÇEP’ten yapılan açıklamada, Bodrum Belediyesi’ne imar durumu ve mevzuata uygun bir proje sunmadan, ruhsatsız olarak başlanan kazıların mevcut zemine telafisi olmayan hasarlar verdiği vurgulandı.

Kazı çalışmalarının derhal durdurulması ve Danıştay’da görülmekte olan ruhsat iptali davası sonuçlanana kadar inşaat faaliyetine izin verilmemesi istendi. MUÇEP, Bodrum Belediyesi’ne de çağrıda bulunarak inşaatın kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini istedi. MUÇEP’in talebini sorduğumuz Bodrum Belediyesi ise sınırları içerisinde yapılan inşaat için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden ruhsat düzenlediğini, dolayısıyla yetkinin kendilerinde olmadığını açıkladı.



