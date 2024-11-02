Diyanet'ten hacı adaylarına kritik uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac kurasında ismi çıkan hacı adaylarına önemli bir uyarı yapıldı.

2025 Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ekim Perşembe saat 10:30'da 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan konferans salonunda vatandaşların da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirildi.

2025 yılı hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekilmesinin ardından kura sonucunda hacca gitmeye hak kazanan adaylar, mağduriyet yaşamamak için pasaport sürelerinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerekiyor.

Pasaport sürelerini güncellemek isteyen hacı adayları İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra müracaat ederek en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkartmaları gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlik süresinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerekmektedir. Bu sebepten yeni pasaport alacaksanız veya güncelleyecekseniz il ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra müracaat ediniz ve en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkartınız. Hacı adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu hususlara dikkat etmesi ve pasaport müracaatlarınızı 30 Kasım 2024 tarihinden sonra yapmanız büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için, il ve ilçe müftülüklerimizi ziyaret edebilir veya Genel Müdürlüğümüzün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezi numarasını arayabilirsiniz” dedi.