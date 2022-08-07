Diyanet'ten harcama rekoru!

Türkiye'de vatandaş ekonomik krizin etkisinde ay sonunu getirmekte zorlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılının ilk yarısında tam 9 milyar 897 milyon TL harcama yaptığı ortaya çıktı.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 6 milyar 362 milyon TL harcayan Diyanet'in, 2022 yılının aynı döneminde 9 milyar 897 milyon 193 bin TL’lik harcadığı açığa çıktı. 2021 yılının ilk yarısında vakıf ve derneklere 2 milyon TL aktaran Diyanet, 2022 yılının aynı döneminde ise bu parayı 38 milyon 617 bin TL’ye çıkardı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 6 milyar 362 milyon TL harcayan Diyanet, 2022 yılının aynı döneminde 9 milyar 897 milyon 193 bin TL’lik harcamada bulundu. Toplam 9,8 milyar TL’lik harcamanın 9,6 milyar TL’si, “Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi” için gerçekleştirildi.

İdare, “Yönetim ve Destek Programı” başlığı altında ise 204 milyon 648 bin TL’lik harcamaya imza attı. Diyanet’in, Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi Programı için 2022 yılında verilen ödeneğin yüzde 70’ini henüz yılın ilk yarısında tükettiği bildirildi.

Giderek artan personel sayısı ile dev bir orduya dönüşen idarenin personel giderleri de dramatik şekilde arttı. Buna göre, 2021 yılının ilk yarısında 5,2 milyar TL’lik personel gideri bulunan Diyanet’in Ocak-Haziran 2022 dönemindeki personel gideri, 8,1 milyar TL olarak kaydedildi. Personel giderlerinin 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 53 arttığı belirtildi.

2021 yılının ilk yarısında, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” olarak sınıflandırılan vakıf ve derneklere 2 milyon TL aktaran Diyanet, 2022 yılının aynı döneminde ise bu parayı 38 milyon 617 bin TL’ye çıkardı.

Başkanlığın raporlarına göre, 2022 yılının ilk yarısında Diyanet’in kasasından yurtdışına 2 milyon 216 bin TL aktarıldı.

Birgün