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  3. 08 Eylül 2020 13:27

Diyanet'ten Heybeliada'daki araziye ilişkin açıklama

Atatürk’ün emri ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğine dair haberlere Diyanet'ten bir açıklama geldi.

Diyanet'ten Heybeliada'daki araziye ilişkin açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir." denildi.

Hastane arazisi de Diyanet’e verildiHastane arazisi de Diyanet’e verildi

 

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