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Diyanet’ten imamlara ''ev ev gezin'' talimatı

Diyanet’ten imamlara ''ev ev gezin'' talimatı

Diyanet‘in müftülerle yaptığı toplantıda "Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın" talimatı verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, genellikle altı aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022’de yapıldı. Son toplantının üzerinden iki ay geçmişken, il müftüleri, geçtiğimiz hafta Ankara’ya çağırıldı. “Gündemsiz” ve “acele” şekilde 15 Ağustos’ta yapılan ve bir gün süren toplantıda, önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin, “Konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz” denildiği iddia edildi.

 “EV EV GEZİN”

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre;  toplantının ana gündemini yaklaşan seçimler oluşturdu. “Seçim öncesi dikkatli olunması” yönünde telkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda, iddiaya göre müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin” talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz” dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında, “Bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız?” rahatsızlığına neden olduğu bildirildi.

“KONAKÇI’YI SUSTURUN”

Erbaş’ın ısrarı sonucu iptal edilen, 16 bin liraya kadar ulaşan maaş promosyon anlaşmaları da toplantıda gündeme geldi. Erbaş’ın, “2 bin 880 liraya sonuçlanan ilk ihalenin yürürlüğe konulmasını” istediği belirtilirken müftülerin ise “2 bin 880 lira helal, 16 bin lira haram mı? Bu ısrar neden?” siteminde bulunduğu iddia edildi. Özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan fetva tartışmaları üzerine, sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiği vurgulanan toplantıda, müftülerin yönetime “siyasi tavır” nedeniyle eleştirilerini yönelttiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelen imam Halil Konakçı için de yönetim tarafından “Artık susturun. Seçim öncesi zarar veriyor” talimatı verildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet

Etiketler diyanet müftüler imamlar talimat seçim
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