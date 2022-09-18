Diyanet'ten kiralık takı fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, düğünlerde kullanılan kiralık takılara ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekonomik kriz etkisini artırdıkça Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na sorulan sorular ve verilen fetvalardaki ekonomi içerikleri de artıyor. Kurul, bu kez “kiralık takı”lar için bir soruya yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre kurul, internet sitesinden, “Düğünlerde bir süre takıp sonra geri vermek üzere kolye, bilezik gibi altının kiraya verilmesi caiz midir” sorusunu yanıtladı.

Fetvada, “Altın kolye, bilezik gibi ziynetin (süs eşyasının), bozdurulmadan bizzat kendisini (aynını) geri vermek şartıyla düğün gibi münasebetlerde kullanmak için kiralanması caizdir. Çünkü burada altın bozdurulmadan iade edileceğinden, verilen bedel süs eşyasının (aynının) karşılığında değil, bu eşyanın kullanılmasıyla elde edilecek menfaatin karşılığındadır” denildi.

‘VARLIKLI GÖSTERİR’

Ancak fetvaya, “Maddi imkânı olmayan kişilerin toplum nezdinde kendilerini varlıklı gibi gösterme temayülünde olması ve gerçekte olmayanı varmış gibi göstermesi ahlaki açıdan doğru bir davranış değil” notunun düşülmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet