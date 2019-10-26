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  3. 26 Ekim 2019 00:03

Diyanet'ten müftüye ''hakaret'' terfisi !

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ramazanda tatile çıkanlara hakaret eden Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un soruşturması devam ederken vekaleten oturduğu koltuğu atandığı ortaya çıktı.

Diyanet'ten müftüye ''hakaret'' terfisi !
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CHP’ye ve ramazanda tatile çıkan yurttaşlara alenen hakaret eden Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur’un, adli ve idari soruşturması devam ederken vekâleten baktığı koltuğa ağustosta asaleten atandığı ortaya çıktı.

Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP’nin “Yahudi şapkası takmayanları astığını” öne sürerek, ramazanda tatile çıkan yurttaşlara yönelik kullandığı “şerefsizler” sözüyle gündeme gelmişti. Okur hakkında “Topluma alenen hakaret” soruşturması başlatılmıştı. Okur, kendisini, “Facebook’um çalınmıştı. Ben yazmamıştım” sözleriyle savundu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Soruşturma devam ederken ilçe müftüsünün asaleten atanması düşündürücü” dedi.

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