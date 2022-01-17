Diyanet'ten sosyal medya fetvası: ''Ahlaksızlık''

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok sert ifadelerle eleştirdiği sosyal medya için Diyanet'ten de zehir zemberek bir değerlendirme yapıldı.

Diyanet'e ait Aile Dergisi'nde İlahiyatçı Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu ilginç bir makale kaleme aldı. Baloğlu, sosyal medyaya takılan genç kızların bedenlerinden nefret ettiği savunuldu. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Diyanet'in Aile Dergisi'nde yer alan yazıda sosyal medyanın gençleri siyasi ve dini otoriteye karşı çıkışlarının adresi olduğu da vurgulandı. Makalede, “Bu şeffaf kötülük, yalnızca değerlerimize musallat olmakla kalmıyor, aynı zamanda cemaat, cemiyet gibi toplumsal birlikteliğimizin köklü simge kavramlarını çaktırmadan ‘ağ' kavramı ile değiş tokuş ediyor” denildi. (Kaynak)