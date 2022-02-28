Diyanet'ten Suriye'ye ''çeyiz'' yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, maddi imkansızlıklar yüzünden evlenemeyen çiftlere tır tır çeyiz yolladı. Vakıf, Şanlıurfa ve Suriye'de evlenme hazırlığında olan kişilere gönderdiği 7 tır dolusu yardımı resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen içinde giyim, mobilya, züccaciye, tekstil ürünleri gibi 107 kalemden oluşan yardım malzemelerini taşıyan 7 TIR, Şanlıurfa Müftülüğü yetkilileri tarafından karşılandı.



Şanlıurfa Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bu malzemelerin Şanlıurfa ve Suriye'de maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere dağıtılacağı vurgulandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen içinde giyim, mobilya, züccaciye, tekstil ürünleri gibi 107 kalemden oluşan yardım malzemelerini taşıyan 7 TIR, Şanlıurfa Müftülüğü yetkilileri tarafından karşılandı.



Şanlıurfa Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bu malzemelerin Şanlıurfa ve Suriye'de maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere dağıtılacağı vurgulandı.



Açıklamada, bağışlanan eşyaların bir bölümünün Şanlıurfa'da, bir bölümünün ise terörden arındırılmış bölgelerdeki Suriyelilere önümüzdeki günlerde düzenlenecek programlarla dağıtılacağı kaydedildi.



Diyanet Vakfı tarafından Suriyelilere gönderilen çeyiz tırları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Türkiye'deki hayat pahalılığından dolayı yüzlerce genç düğün planlarını askıya alırken devletin önceliği Suriyelilere verme nedenini anlayamadıklarını belirtti.