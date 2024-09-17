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Diyanet'ten ''Tavşantepe'' imamı hakkında soruşturma

Diyanet'ten ''Tavşantepe'' imamı hakkında soruşturma
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde görev yapan cami imamı R.K. hakkında, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Kamuoyundaki infial devam ederken yeni gözaltılar ve bulgularla soruşturma da her geçen gün genişliyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin soruşturma açıldığı öğrenildi.

Etiketler soruşturma diyanet tavşantepe diyarbakır
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