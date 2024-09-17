Diyanet'ten ''Tavşantepe'' imamı hakkında soruşturma
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde görev yapan cami imamı R.K. hakkında, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Kamuoyundaki infial devam ederken yeni gözaltılar ve bulgularla soruşturma da her geçen gün genişliyor.
SORUŞTURMA AÇILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin soruşturma açıldığı öğrenildi.
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