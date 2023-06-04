Diyarbakır 4.2'lik depremle sallandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DHA
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