  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır 4.2'lik depremle sallandı

Diyarbakır 4.2'lik depremle sallandı

Diyarbakır 4.2'lik depremle sallandı
Güncelleme:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

DHA

Etiketler diyarbakır deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni bakanlar açıklandı; 3 kritik koltuk boş kaldı
Ömer dizisinde 4 oyuncu veda ediyor
Yeni kabinede kim kimdir?
Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı
Yeni bakanların ilk mesajları dikkat çekti! Hepsinde aynı ifadeler...
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Kademeli zam alacak emeklilere kötü haber
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Bölgesi için kabus gibi deprem uyarısı
Önce rektör olması için kanun değiştirildi, şimdi de kabineye girdi