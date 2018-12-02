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  3. 02 Aralık 2018 09:37

Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ve Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.




AA

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