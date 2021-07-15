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Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri için yürüdüler

Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri için yürüdüler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katılırken birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Türkiye tek yürek oldu ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlere geçit verilmedi.

15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde şehitlerimiz Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir yürüyüşle anıldı.

Ellerinde "Türkiye geçilmez pankartı" 15 Temmuz şehitleri için yürüdüler. Anma yürüyüşü Bismil kardeşlik parkından başladı. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.

Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Polis ekipleri de yürüyüşe sirenlerle eşlik etti. 15 Temmuz şehitlerimizi anma yürüyüşü ilçe otogarında sona erdi.

Etiketler 15 temmuz şehitler yürüyüş
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