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  3. 01 Temmuz 2017 11:04

Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü

Lice ve Dicle ilçelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat bulundu.

Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü
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 Operasyonda silah ve mühimmat ile teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detaylarının olduğu doküman ele geçirildi. Lice'de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat bulundu.

xDiyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde dün yapılan  operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice ilçesi Kutlu köyü  Kerpiçören mezrasında dün yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir terörist  etkisiz hale getirildi, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, şarjörü ve tüfeğe ait 120  fişek ile el bombası ve av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Dicle ilçesi Kırkıpanar  köyü Teke mezrası sınırları içerisinde bir grup terörist tespit edildi. "Teslim  ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait  el  yapımı patlayıcı ateşleme/komuta düzeneği, büyük telsiz, el telsizi, 2 şemsiye,  sırt çantası, panço, uyku tulumu, met, kamera, ses kayıt cihazı ve teröristlerin  kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detayları ile  örgütsel doküman ele geçirildi.

2 ton 650 kilogram amonyum nitrat

Ayrıca, Lice İlçesi Birlik Köyü sınırları içerisindeki Birkeleyin Çayı  üzerindeki eski köprü ayağının olduğu yerde teröristlerce patlayıcı yapımında  kullanılan malzemelerin gizlendiğine ilişkin alınan duyum üzerine operasyon  yapıldı.

Operasyonda, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içerisinde 80 top kablo, 5  haki renkli kazak, 9 kutu 100'lük muayene eldiveni, 200 serum, 500 enjektör, 250  kutu antibiyotik, çok miktarda sargı bezi, Ağrı kesici ilaç ve krem ile köprü  bitişiğindeki menfez içerisine el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı  değerlendirilen 50 kiloluk 53 torba içerisinde 2 ton 650 kilogram amonyum nitrat  ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat imha edildi.

Güvenlik güçleri tarafından önceki gün Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kutlu  köyü Kerpiçören mezrasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş. Teröristlerden  ikisinin, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan bölücü terör  örgütü PKK'nın sözde alan sorumluları olduğu belirlenmişti.
 

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