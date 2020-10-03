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  3. 03 Ekim 2020 15:55

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen, hava kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

DHA

diyarbakır , terörist , yıldırım operasyonu
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