Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen, hava kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
DHA
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