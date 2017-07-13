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  3. 13 Temmuz 2017 11:52

Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır Lice'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel birliklerin yaptığı operasyonlarda 4 terörist öldürüldü.

Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü
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Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanı da imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirmede ; Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen  4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği  ve hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanın da imha edildiği belirtildi. 

 
 

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