Diyarbakır'da 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanı da imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirmede ; Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği ve hazırlık yaptıkları bölgedeki 2 geçici barınma alanın da imha edildiği belirtildi.



