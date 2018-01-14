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  3. 14 Ocak 2018 17:43

Diyarbakır'da çatışma ! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da dün sopalarla kavga eden iki grup bugün silahlarla çatıştı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da çatışma ! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı iddiasıyla dün sopalarla kavga eden iki grup, bugün de silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473’üncü sokakta iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve dün sopalarla kavga ettikleri belirtilen iki grup yeniden çatıştı. Silahların kullanıldığı çatışma sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisi gören kimliği belirsiz kişiler kaçarken, yaralı olanlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, çevrede bulunan kameraları incelemeye alarak olayı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

 POLİS HASTANE ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI

Olayın ardından bölgeye yakın bir özel hastaneye yaralı olarak kaldırılanlardan iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yakınlarının haber alması üzerine hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek önlem alındı.

Olay yerinde bulunan bir otomobilin ise, hastane önüne gelmesi de kısa süreli panik yaşattı. Polis, ekipleri anons edilen otomobili aradıktan sonra şoförün ifadesini almak üzere karakola götürdü.


Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayın olduğu sokağın karşısında bulunan cadde üzerinde otomobil içerisinde oturan 3 kişinin üst ve otomobil içerisindeki arama yapmalarının ardından gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor. 

DHA

silah , çatışma , diyarbakır
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