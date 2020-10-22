Diyarbakır'da HDP binalarına polis baskını! Gözaltılar var

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı.
Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.
DHA
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