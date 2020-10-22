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  3. 22 Ekim 2020 13:24

Diyarbakır'da HDP binalarına polis baskını! Gözaltılar var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, HDP il başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis baskın yaptı. Operasyonda Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP binalarına polis baskını! Gözaltılar var
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. 

Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.

DHA

diyarbakır , hdp
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