Diyarbakır'da korkutan deprem... Naci Görür'den uyarı geldi!

AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu fay zonunun stres biriktirdiğini belirterek ''Dikkatli olmalı'' uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 14.49'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Yer Bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'daki depremin ardından uyarıda bulundu.

X hesabından bir uyarı paylaşan Görür, "Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle" dedi.

Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle. pic.twitter.com/16gHjBy438 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 26, 2025

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

