Diyarbakır'da korkutan deprem... Naci Görür'den uyarı geldi!

Güncelleme:

AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu fay zonunun stres biriktirdiğini belirterek ''Dikkatli olmalı'' uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 14.49'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Yer Bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'daki depremin ardından uyarıda bulundu.

X hesabından bir uyarı paylaşan Görür, "Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

