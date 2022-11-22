Diyarbakır'da korkutan patlama sesleri! Nedeni belli oldu

Diyarbakır'da sabah saatlerinde kentinde birçok noktasından duyulan patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Patlamanın nedeninin, kontrollü mühimmat imhası olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

DHA