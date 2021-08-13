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Diyarbakır’da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgütün propagandasını yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yapan 88 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 104 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tüfek, 292 mermi ve birçok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Baskın yapılan evlerden birinde Vergi Kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

Etiketler diyarbakır pkk terör terörist
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