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Diyarbakır'da orman yangını

Diyarbakır'da orman yangını
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Hava sıcaklıkların artmasıyla bir yangın haberi de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterin de havadan destek verdiği yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AA muhabirine, yangına ekiplerin karadan, helikopterle de havadan müdahale edildiğini, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Günlü, "Bu sene zor geçiyor. Nem oranının azalması, tarlalardaki otların yüksekliği yangınlarla uğraşmamızı beraberinde getiriyor. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan yangını kontrol etmeye çalışıyoruz. Yangın çıkan bölgede vatandaşlarımız arıcılık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ÇERMİK'TEKİ YANGINDA KONTROL ALTINA ALINDI"

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yabanardı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için bölgeye helikopter sevk etti. Yangına havadan da müdahale edildi.

Yangının genişlememesi için ekipler çalışma yürüttü. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Etiketler orman yangın orman yangını
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