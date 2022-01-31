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Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

 ESNAFIN ARAYA GİRMESİYLE GERGİNLİK SONA ERDİ
Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü.

 Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. 

Etiketler diyarbakır esnaf kavga
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