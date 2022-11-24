  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır’da polis aracı kaza yaptı: 17 polis yaralandı

Diyarbakır’da polis aracı kaza yaptı: 17 polis yaralandı

Diyarbakır’da polis aracı kaza yaptı: 17 polis yaralandı
Güncelleme:

Diyarbakır’da polis aracının kaza yapması sonucu 17 polis tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza, Silvan ilçesine 20 kilometre kala Darköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis aracı devrildi. Kazada, 17 polis memuru hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipler sevk edildi. 17 polis memuru ağrılarından ötürü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Demir, Silvan Kaymakamı ve ilçe Alay Komutanı hastanede polisleri ziyaret etti.

Etiketler kaza polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem anında oluşan esrarengiz ışığın sırrı çözüldü
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun davasında şaşırtan ifadeler
Faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum
Yandaş medyada isyan! Cem Küçük iktidara baş kaldırdı
2023 zamlı pasaport ve ehliyet fiyatları kesinleşti! İşte zam listesi
ÖTV indirimli yeni otomobil fiyatları belli oldu! İşte model model yeni fiyatlar
Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran sözler: ''Kocası sahip çıkmadı ben de...''
Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Sadece 37 gün kaldı
Altın fiyatları uçuyor! İslam Memiş beklediği seviyeleri açıkladı
Olay olacak Reza Zarrab, Hadise ve Acun Ilıcalı iddiası