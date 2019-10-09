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  3. 09 Ekim 2019 11:30

Diyarbakır'da skandal görüntü ! Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şahsın zabıta olmadığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Zabıta kıyafetli bir kişinin kâğıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yapılan incelemede tokat atan kişinin zabıta olmadığını belirterek, çocuğa uygulanan bu şiddetin ‘kabul edilemez’ olduğu ifade edildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde ‘toplum yararına çalışma programı’ kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâlihazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

DHA

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