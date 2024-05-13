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Diyarbakır’daki cezaevinde gıda zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişi hastanelik oldu

Diyarbakır’daki cezaevinde gıda zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişi hastanelik oldu
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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı.

Etiketler hastane diyarbakır zehirlenme
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