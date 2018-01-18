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  3. 18 Ocak 2018 11:42

Diyarbakır'daki emniyet saldırsı için rekor ceza

Diyarbakır'da 12 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bombalı saldırı iddianamesi tamamlandı.

Diyarbakır'daki emniyet saldırsı için rekor ceza
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 Savcı, tutuklu 6 sanık için "Kasten adam öldürmek" ve " Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından 13'kez kez ağırlaştırılmış müebet hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili iddianamede tamamlandı. Savcı, tutuklu 6 sanık için "Kasten adam öldürmek" ve " Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından 13'kez kez ağırlaştırılmış müebet hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.
 

diyarbakır , savcı
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