Diyarbakır'daki emniyet saldırsı için rekor ceza

Savcı, tutuklu 6 sanık için "Kasten adam öldürmek" ve " Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından 13'kez kez ağırlaştırılmış müebet hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.



Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit edildiği, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili iddianamede tamamlandı. Savcı, tutuklu 6 sanık için "Kasten adam öldürmek" ve " Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından 13'kez kez ağırlaştırılmış müebet hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

