Diyarbakır’daki operasyon tamam ! PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 23.00’dan itibaren Jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02operasyonun 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.







Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak ve jelikon bidon içerisinde 1 adet küçük tüp, 1 adet 4 gözlü setüstü ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır" denildi.







Teröristler yardım edenler yakalandı

Yol kontrol faaliyetleri neticesinde geçici olarak teşkil edilen 4 adet yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 124 şahıs ve 15 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"3 şahıs hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Operasyon bölgesi içerisindeki 11 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 3 Eylül 2018 tarihinde Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyünde İçişleri Bakanlığınca Yeşil renk kodu ile aranan Sözde Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye sorumlusu Hakkı Şiyar kod adlı Deniz Yüksel’in aralarında bulunduğu 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak etkisiz hale getirilmesi terör olayında, temas esnasında güvenlik güçlerine değişik noktalardan ve evlerden ateş açan şüphelilerden olay tarihinde alınan atış artığı svabı pozitif çıkan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli M.T. isimli şahıs, ’Kasten Öldürme’ suçundan aranma kaydı bulunan Y.T. ve H.T. isimli şahıslar, ikamet ettikleri evde terörist kıyafetli fotoğrafları bulundurarak ’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçunu işleyen F.T ve R.T. isimli şahıslar ile arama esnasında elinde bulanan uyuşturucu madde dolu poşeti atarak kaçmaya çalışan M.Ö. isimli şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."







