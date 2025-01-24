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Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli ''The Green Park'' için tahliye kararı

Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli ''The Green Park'' için tahliye kararı
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Diyarbakır'ın ilk 5 yıldızlı oteli "The Green Park Diyarbakır"ın bulunduğu kompleksin mülk sahibi şirketi Çizmeciler Otelcilik tarafından açılan 2 davadan biri sonuçlandı. Dava sonucunda otelin tahliyesine karar verildi.

Hendek Olaylarının ardından büyük hasar gören The Green Park Diyarbakır için yeni bir kiracı bulunmuş ve 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak, yeni işletmecinin 5 yıldızlı otel olma taahhüdünü yerine getirememesiyle birlikte, mülk sahibi olan Çizmeciler Otelcilik ile kiracı arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı.

10 MİLYON TL'LİK DAVA AÇILDI

Mülk sahibi olan Çizmeciler Otelcilik, kira sözleşmesinin hükümlerine aykırılık gerekçesiyle 10 milyon TL’lik bir dava açtı. Ardından, kiracı şirketin kiraları düzenli olarak ödemediği gerekçesiyle ikinci bir dava daha açıldı. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, kiracı şirketin tahliyesi yönünde karar verdi. Bu kararın ardından kiracı şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

TAHLİYE KARARI ONAYLANDI

Çizmeciler Otelcilik Avukatı Hulusi Yıldırım, yaptığı açıklamada, mahkemenin tahliye kararını onayladığını ve şimdi istinaf mahkemesinin vereceği kesin kararın beklendiğini belirtti.

 

Etiketler The Green Park tahliye karar hendek Çizmeciler Otelcilik
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