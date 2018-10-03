  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ekim 2018 17:56

Diyarbakırlı MHP'li Mehmet İçli öldürüldü !

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP'li Mehmet İçli'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Diyarbakırlı MHP'li Mehmet İçli öldürüldü !
A+ A-

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: - "Eski ilçe başkanımız, şimdiki il yönetim kurulu üyemiz Mehmet İçli bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti. Olay eski bir husumete dayalı geçmişi olan bir olaydır. Siyasi veya terör olayı olmadığı düşüncesindeyiz"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, eski MHP  Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü bildirdi. 

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Kayaalp, "Bu olayda eski ilçe  başkanımız, şimdiki il yönetim kurulu üyemiz Mehmet İçli bıçaklanma sonucu  hayatını kaybetti. Olay eski bir husumete dayalı geçmişi olan bir olaydır.  Failler de Kocaköylü, yıllardır birbirlerini tanıyan insanlar. Olayın siyasi bir  olay veya terör olayı olmadığı düşüncesindeyiz." dedi.

Kayaalp, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri aldığını, olayın ne  şekilde geliştiğine dair bilgilerin zamanla ortaya çıkacağını belirterek, şunları  kaydetti:

"İki gün önce aralarında küçük bir kavga gerçekleşmişti. Bu kavgadan  sonra rahmetlinin yakınları karşı tarafın iş yerine veya kahvehanesine silah  sıkmak suretiyle bir olaya neden oldular. Bunun devamında rahmetlinin karşı  tarafın akrabalarıyla karşılaşması sonucu gelişen bir olay olduğu bilgisine  ulaştık. Bu olayın kesinlikle siyasi bir olay olmadığını düşünüyoruz.  Emektarımızdı, yıllarını teşkilatımıza vermiş bir arkadaşımızdı. Yakınlarının  başı sağ olsun. Camiamız için büyük bir kayıptı."

AA

cinayet , mehmet içli , diyarbakır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM