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Diyetisyen Fatma Özdemir merkezini açıp hizmet vermeye başladı

Diyetisyen Fatma Özdemir merkezini açıp hizmet vermeye başladı
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Diyetisyen Fatma Özdemir Çalışlar Caddesi – Bahçelievler-İstanbul’da merkezini açıp danışanlarına hizmet vermeye başladı.

Nezih ve yeni nesil kliniğini açan Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Fatma Özdemir, “Zayıf ve sağlıklı nesillerin huzurlu bir yaşam sürmesi için mücadele vermekteyim. İşimi çok seviyorum. Her danışanımı kendim gibi görerek bilgilerimi aktarıp, diyet programını ona göre uyguluyorum. Danışanlarımın sağlıklı beslenme düzeniyle kilo vererek yüzlerinin güldüğünü görünce bende mutlu oluyorum” dedi.

Özdemir, “Danışanlarımın fazla kilosundan kurtulmaları için özverili bir program uyguluyorum. Şartlara göre online, şartlara göre yüz yüze takip gerçekleştirmekteyim. Birçok danışanımı almış olduğum Fonksiyonel Tıp eğitimim ile hedeflere aç bırakmadan kolay ve rahat şekilde ulaştırıyorum.”dedi.

İyi bir eğitim alan ve İngilizce bilen Diyetisyen Fatma Özdemir’in, Hastalıkta Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Hamile Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi, Psikodiyet, Diyabette Beslenme, Kadın Hastalıklarında Beslenme, Kanserde Beslenme Eğitimi, Mindfuleating Beslenme alanlarında 17 Adet sertifikası bulunmaktadır.

Diyetisyen Özdemir,”Önemli olan zayıflamaktan ziyade sağlıklı zayıflamaktır. Ondan dolayı bizlere müracaat ederek daha sağlıklı bir şekilde aç kalmadan zayıflayacağınızın altını çizer. Huzurlu, mutlu ve sağlıkla dolu günler geçirmenizi dilerim” dedi.

 

Etiketler fatma özdemir diyetisyen fatma özdemir
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