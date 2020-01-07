Diziler neden yayınlanmıyor ? Kaç hafta yayınlanmayacak ?

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV dizileri neden yayınlanmıyor soruları ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı.

Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.

Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün, Kanal D'de saat 20.00'da Hekimoğlu dizisinin tekrarı, TRT 1'de ise Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yer alacak. 23.30'da ise Galip Derviş Teve2 kanalında yer alacak.