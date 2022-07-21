DJ Umur Anıl Gökdağ: Hit Parçalara Cover Yapmayı Seviyorum

Müzik dünyasının başarılı prodüktörleri ve DJ’leri arasında yer alan Umur Anıl Gökdağ, sevilen parçalara cover yapmasıyla tanınıyor.

Özellikle Romanyalı şarkıcı arkadaşı Meloquence ile Gayle’in abcdefu parçasına yaptıkları cover ile dijital müzik platformlarının listelerini sallamayı başarmışlardı. Başarılı DJ; “Hit parçalara cover yapmayı seviyorum. Hit parçalara yapmış olduğum coverlarla sanki bir parçanın başka bir yönünü ortaya çıkardığımı, ona yeni bir yüz kazandırdığımı hissediyorum. Bu da bana büyük bir haz veriyor.” ifadeleriyle covera yaklaşım mantığının altını çiziyor. Sözlerine devam eden Gökdağ; “Arkadşım Meloquence’in yeniden seslendirmesiyle birlikte cover yaptığım Gayle’in abcdefu parçası bunun başarılı bir örneği. Sadece Türkiye’de değil, birçok ülkenin Top 100 listesine girmeyi başardı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.”

Deneyimli prodüktör ve DJ Umur Anıl Gökdağ; “Yapmış olduğum cover ile birlikte dinleyiciler abcdefu şarkısının yeni bir yüzüyle karşılaştı. Modern soundlar eşliğinde yeniden ele alınan abcdefu parçası dinleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. Şarkı bu sayede kısa zamanda büyük ses getirdi.” sözleriyle abcdefu’nun kazandığı başarıya dikkat çekiyor. Son cover parçasına da değinen DJ Umur Anıl Gökdağ; “Son olarak 1 Temmuz’da dinleyicilerin beğenisine sunduğum Hoobastank’ın The Reason parçası için de benzer bir durum söz konusu. Yıllar öncesinde ait ama yine hit bir parça olan The Reason coverıyla da müzik çevrelerinden olumlu geri dönüşler aldım. Dinleyiciler de parçaya ilgi göstermeye devam ediyor.”

Sounds of Someday Records sahibi de olan sevilen DJ Umur Anıl Gökdağ; “Özellikle geçmiş yıllarda hit o alan parçalara cover yaparak günümüze taşımak ayrı bir duygu. Sanki yıllar öncesinde kalmış bir şarkı daha modern haliyle bugüne taşıyor ve şarkının ömrünü uzatıyorsunuz. Dinleyici açısından da uzun zamandır görmediği bir eski dostuyla, sevdiği biriyle yeniden karşılaşmak gibi. Herkes üzerinde farklı etkiler bırakıyor.” sözleriyle cover parçalara nostaljik bir pencereden de bakıyor. Gökdağ son olarak; “Hoobastank’ın The Reason parçası benimde yıllar öncesinde büyük bir beğeniyle dinlediğim bir parçaydı. Parçaya yapmış olduğum kadar sayesinde bende eski bir dostla keyifli bir zaman dilimi geçirdim.” ifadeleriyle demecini bitiriyor.

Instagram: http://instagram.com/umuranilgokdag

Spotifiy: https://open.spotify.com/artist/6TE5uKxtwtgJ2kcUNRhzJP

Apple Music: https://music.apple.com/tr/artist/umur-anil-gokdag/1372443479