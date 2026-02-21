  1. Anasayfa
DKMP’den egzotik hayvan operasyonu: 3 hayvana el konuldu

DKMP’den egzotik hayvan operasyonu: 3 hayvana el konuldu
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, nesli tehlike altında olan bir yeşil iguana, bir mavi-sarı ara papağanı ve bir gri papağana el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış bir yeşil iguana, bir mavi-sarı ara papağanı ve bir gri papağana (Jako) el koydu.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsun İlkadım’da bulunan bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan bir adet yeşil iguana, bir adet mavi-sarı ara papağanı ve bir adet gri papağan tespit edildi. Yapılan kontrollerde hayvanlara ait CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine söz konusu hayvanlara el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. 

