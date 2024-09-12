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DMM, 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiasını yalanladı

DMM, 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı iddiasını yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınması ile ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği bilgisinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu, halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesinin de söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilşikin bir soruya verdiği cevabın bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edildiği ifade edilen açıklamada, "Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Etiketler veriler dmm veriler çalındı mı
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