DMM'den Epstein paylaşımlarına sansür iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Epstein dosyasıyla ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği iddialarına yanıt verdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgelerin yankıları sürüyor.

Epstein paylaşımlarına erişim engeli iddiası

Türkiye'de Epstein dosyalarına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlara erişim engeli getirildiği öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '''İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştı'' açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'İletişim Başkanlığı’ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta; haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

DHA