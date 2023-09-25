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DMR Unlu Mamuller halka arz sonuçları açıklandı

DMR Unlu Mamuller halka arz sonuçları açıklandı
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DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. paylarının halka arzında talep toplama aşaması 22 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 Eylül 2023 tarihinde Dmr Unlu Mamuller’in ilk halka arzına onay vermişti.

SPK onayının ardından DMRGD halka arzı için talep toplama ise 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

A1 Capital tarafından KAP’a yapılan bildirimde ise DMR Unlu Mamuller halka arzında 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışının gerçekleştiği bildirildi. Buna göre toplam halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL oldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonrasında ise 2.973.896 kişiye dağıtım gerçekleşti. Böylelikle DMR Unlu Mamuller halka arzında bireysel yatırımcılara azami 14 lot hisse dağıtımı yapıldı.

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