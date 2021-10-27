Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, geçen hafta öğretim görevlisi Z.L.’in verdiği okul, tez, tez danışmanı gibi bilgilerin yanlış çıktığını söyleyerek “Taşra üniversitelerinde neler oluyor” diye sormuştu.

Mengü, Z.L.’in beyan ettiği bazı akademik çalışmaların Zeynep Atalay ismindeki başka bir akademisyene ait olduğunu belirtmiş, ayrıca Z.L.’in ODTÜ’de tez danışmanı olduğunu söylediği İhsan Dağı’nın böyle bir kişiyi tanımadığı söylemişti

AA’nın aktardığına göre ASÜ rektörlüğü, 22 Ekim’de konuyla ilgili açıklamasında, 28 Eylül’de iktisadi ve idari birimler fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan öğretim üyesinin, atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün takip edildiğini belirtilmişti. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu gelen belge üzerine söz konusu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Rektörlük öğretim üyesi Z.L. hakkında, Aksaray başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye giden Z.L. ‘dolandırıcılık‘ ve ‘evrakta sahtecilik‘ suçlarından gözaltına alındı.

''HEPSİ İFTİRA, SUÇSUZUM VE AKLANACAĞIM"

Z.L.'nin polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım" dediği öğrenildi.

ÖĞRETİM ÜYESİ TUTUKLANDI

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan öğretim üyesi Z.L., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.