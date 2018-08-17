Doğal Diş Fırçası Misvak Dünyada Bir İlk

Tabi söz konusu sağlık olunca ağız& diş sağlığı açısından doğal diş fırçası talep edilen ürünler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, böyle bir ürün, yani doğal bir diş fırçası var mı, varsa nasıl bir formda üretildi ve nerede satılır? Gibi sorular organik ürün arayış içerisinde bulunanların aklında uzayıp giden sorular zincirinden sadece birkaç tanesini oluşturuyor. Sizleri meraklandırmadan hemen cevaplayalım, böyle bir ürün var ve şu anda çok yoğun bir talep görüyor. Misvak ağacından üretilen Toothwak adını verdikleri doğal ve üstelik tamamen yerli bu ürün dünyada ilk defa ülkemizde satışa sunuluyor.

Erak Ağacı Dallarından Diş Fırçasına Uzanan Serüven

Ağız ve diş temizliğinde zaten yoğun bir şekilde kullanılan Erak ağacı dalları yani bizde bilinen adı ile Misvaktan üretilen diş fırçası şimdiden yok satıyor. Dünyada ilk olarak ülkemizin tasarımcıları tarafından ortaya çıkarılan bu ürün, aslında binlerce yıldır ağız ve diş temizliğinde kullanılan misvakın diş fırçasına dönüştürülmüş hali. İçerisinde kimyasal bulunmayan ve sentetik olmayan bu doğal ürün, tasarımcılar tarafından standart bir diş fırçasına dönüştürülerek satışa sunulmuş. Gövdesi portakal ağacından üretilen Toothwak’ın en önemli özelliği ise sabit ve değiştirilebilir olmak üzere iki şekilde tasarlanan uç kısımlarıdır.

Sağlıklı Diş Fırçası Arayışlarına Son Nokta Toothwak

Hayalleri ile geleceği şekillendiren tasarımcıların uzun süren araştırmaları sonucu ortaya çıkan misvak diş fırçası, bir bakıma klasik diş fırçalarını doğal ve sağlıklı olduğu kadar modern bir noktaya da taşımış oldu. Muhtemelen piyasada oluşan sağlıklı diş fırçası arayışlarına çare üretmeyi planlayan girişimciler buradan yola çıktılar. Peki, Toothwak nasıl bir ürün ve nasıl kullanmak gerekiyor? Biraz da bu konu hakkında sizleri aydınlatalım. Öncelikle Toothwak diş fırçasının uç kısmında seyyar veya sabit formda bulunan doğal liflerin tam anlamıyla verimli bir temizleme sağlayabilmesi için ilk alındığında mutlaka temiz bir su içerisinde bir saat kadar bekletilmesi gerekiyor. Bu süre sonunda liflerin içerisine işleyen su, kuru haldeyken çok sert ve aşırı ince olan kılların hem dolgunlaşmasını, hem de diş aralarında en ücra bölgeye kadar temizlik sağlayacak ölçüde esneklik kazanmasını sağlıyor.

Misvak Diş Fırçası Sabit ve Değiştirilebilir Başlıklı Olarak Satılıyor

Sabit liflerin gövdeye monte edildiği modelde, ekonomik kullanım süresi dolduğunda atılarak yenisi alınan Toothwak’ı çok daha uzun kullanmak istiyorsanız değiştirilebilir olanı tercih etmenizde yarar var. Ayrıca diş bakımına özen gösterenlerin günde iki kez fırçayı kullanacağı gerçeğinden yola çıkarsak, değiştirilebilir başlıklı olanı tercih etmeniz ekonomik bakımdan da gayet yerinde bir davranış olacaktır. Çünkü misvak diş fırçasının sabit gövdesi zaten oldukça dayanıklı bir şekilde imal edilmiş ve sadece uç kısımları yıprandığı için tüm fırçayı atmaya hiç gerek yok. Doğrusu oldukça iyi düşünülmüş bir fikir ve bu sayede doğaya zarar veren plastik diş fırçalarından kurtulmuş olmak bile bu ürünü denemeye değer kılıyor.

Doğal Diş Fırçası Kendi Orijinal Kutusunda Muhafaza Ediliyor

İşin çok daha değerli ve güzel yanı daha önce belirttiğimiz gibi bu ürünün %100 yerli olması. Ülkemizin müteşebbis tasarım ve yatırımcılarının ürünü olan doğal diş fırçasını kullandıktan sonra kesinlikle diğer plastik fırçalarının yanına koymuyorsunuz. Çünkü poliüretan (plastik) kıllar arasında bakteriler inanılmaz hızla ürüyor ve misvak diş fırçasını diğer diş fırçalarının bulunduğu yere koyduğunuzda mikropların diş fırçanıza bulaşma riski bulunuyor. Dolayısıyla kendi orijinal kutusu içerisinde bulunan Toothwak’ı bir sonraki kullanıma kadar kendi kutusu içerisinde başlık kısmı hava alacak şekilde saklamanız gerekiyor. Oldukça uzun ömürlü değiştirilebilir başlıklarını piyasadan kolayca bulabileceğiniz misvak doğal diş fırçası kişiye özel bir ürün olarak sizleri fazlasıyla memnun edecek cinsten bir ürün. Sağlıklı gülüşler diliyoruz.