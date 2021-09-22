Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye'de mimarlık tarihi alanının en önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybetti.

Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Prof. Doğan Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.