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Doğru Ekspresi'nde fotoğraf çekmek isterken...

Doğru Ekspresi'nde fotoğraf çekmek isterken...

Ankara'da, üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Lalahan ilçesindeki tren istasyonu mevkisinde meydana geldi. Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat B., iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı. Bu sırada dengesini kaybeden B., trenden düştü. B.'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi.

Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de B.'ın yanına koştu.  Yaralanan B. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayak bileğinde kesi oluşan B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Berat B.'ın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tren, yola devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Doğru Ekspresi Doğru Ekspres dehşet Doğru Ekspresi vagon
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