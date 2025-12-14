  1. Anasayfa
  3. Doğru tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''büyük ve yıkıcı bir deprem'' itirazı!

İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini her seferinde söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın İstanbul'da beklenen olası büyük bir depremle ilgili analizi için de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hem Marmara Denizi'nde hemde Balıkesir'deki depremleri önceden merkez üsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Science dergisinde yayımlanan ve "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadelerinin yer aldığı çalışmaya ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre Marmara Denizi’ndeki Ana Marmara Fayı’nda son 15 yılda doğuya doğru ilerleyen kısmi kırılmalar gözlendi. Çalışma, İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekti.

Dikkat çeken bu analizin ardından İstanbul için yıllardır süren "büyük deprem olacak mı, olmayacak mı" tartışmasında yaptığı her açıklamasıyla ezberleri bozan isim olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan da bir açıklama geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Science dergisinde yayımlanan deprem analizine tepki gösterdi ve değerlendirmelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu söyleyerek, "İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor" dedi.

Üşümezsoy, The New York Times'ın da yayımladığı makaleye tepki gösterdi. Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün 'kilitli' dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları 'İstanbul'da risk var' diye kullanmak artık bilimsel değil farklı bir tavır gerektirmektedir. "

Üşümezsoy, riskli olarak ise Kemerburgaz'ı işaret etti:

1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı. Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

