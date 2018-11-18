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  3. 18 Kasım 2018 11:42

Doğu Anadolu buz kesti !

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından sıcaklıklar eksi 8 dereceye kadar düştü.

Doğu Anadolu buz kesti !
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan’da 8 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır’da 1, Ağrı’da 5, Erzurum’da 7, Kars ve Ardahan’da 8 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

İHA

soğuk hava , doğu anadolu bölgesi , kar yağışı
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