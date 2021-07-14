Doğu Karadeniz sele teslim oldu: Rize'de 3 kişi kayıp

Rize'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 kişi toprak altında kalırken 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

3 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

"DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN" ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

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ERZURUM'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Erzurum’da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu. Yağmurun şiddetiyle şemsiyesi olan bazı vatandaşlar bile bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı.

Erzurum’da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına ve duraklara sığınmak zorunda kaldı. Evlerinden hazırlıklı olarak şemsiyesiyle çıkan bazı vatandaşlarda dahil bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkan çalışanları ise dükkanlarını su basmaması için çek pas ile yağmur sularını temizlemeye çalıştı.

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KARS'TA BODRUM KATLARINI SU BASTI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sebebiyle bazı ev ve iş yerlerine su doldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Bir süre sonra dolu şeklinde devam eden yağış özellikle ilçenin İnönü, Erenler ve Cumhuriyet mahallerinde su baskınlarına sebep oldu.

Sağanak ve eriyen dolu ile tıkanan rögarlar yüzünden söz konusu mahallelerdeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri su baskını olan alanlar ile kapanan rögarlara müdahale etti.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

İlçede hayvanları ile yağmura yakalanan bir besici de zor anlar yaşadı.

Esnaf Salman Hacıoğulları, AA muhabirine, yağışın kısa sürede etkisini artırdığını belirterek "Yağmurun peşine dolu yağdı, şu an Sarıkamış'ta adeta sel gitti. Aşağı mahallelerde bazı evleri su bastı, biz de esnaf olarak şu an dükkanların önünü temizliyoruz." dedi.