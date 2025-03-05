Doğu Perinçek, İsmailağa cemaatinin imamından tazminat kazandı

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu "Kişilik haklarına saldırı" suçundan Doğu Perinçek'e tazminat ödeyecek.

Aydınlık gazetesinin “İsmailağa’nın İçinden FETÖ Çıktı” haberi ardından İsmailağa İmamı Salih Topçu, Rize’de kadınlara yönelik düzenlenen bir sohbet toplantısında Doğu Perinçek'i hedef alarak “Doğu Perinçek denen dinsiz, derin devletin adamı, din düşmanı...” ifadelerini kullanmış, Perinçek de bu ifadeleri yargıya taşımıştı.

İsmailağa Cami İmamı Salih Topçu hakkında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27 Şubat günü görülen davada Salih Topçu'nun "Kişilik haklarına saldırı" suçundan Doğu Perinçek'e tazminat ödemesine hükmedildi. Karara göre Topçu, Perinçek’e 30 bin lira tazminat ödeyecek.