  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Doğu Perinçek'e ''Esad'ı övdü'' soruşturması

Doğu Perinçek'e ''Suriye'' soruşturması

Doğu Perinçek'e ''Suriye'' soruşturması
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Perinçek hakkında ÖSO'yu "terörist" olarak nitelemesi ve devrik lider Esad'ı övmesi gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" denildi.

Perinçek, programdaki açıklamalarında şunları söyledi:

"Suriye Ordusu 2011 yılından beri savaşıyor. 13 yıldır ABD, İsrail merkezli saldırıya direnen bir Arap cumhuriyeti var. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Bir yandan da Suriye'nin içerisinde PKK/PYD, HTŞ gibi örgütler de var.

Bu saldırı daha yeni başladı gibi bakmamak lazım. Savaş bitmedi onu söyleyebilirim. Bugün kimse bayram yapmasın. Savaş şimdi başlıyor. Rusya Büyükelçisi ile bu konuyu uzun uzun görüştüm. ‘ABD ve İsrail bile HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinden kaygılı’ dedi."

Gürkan Hacır'ın "Türkiye sessiz kalmasa HTŞ bu kadar ilerleyebilir mi?" sorusuna Doğu Perinçek, "Beşar Esad’a Türkiye tarafından ‘Gel seninle birlikte Suriye’nin geleceğini planlayalım’ tavrı vardı. Beşar Esad buna razı olmadı" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşananların üzerine Rusya'nın takındığını görmezden gelme tavrına ilişkin Perinçek, "Rusya, Şam’ın ABD ve İsrail tarafından ele geçirilmesini felaket olarak görüyor. Felaket sözünü ben onlardan naklen aldım, kendi görüşüm değil. Rusya, ABD ve İsrail’in eline geçmesine razı olmayacaktır" dedi.

Suriye'de Beşar Esad'ın gideceği ve 9 ay sonra seçim olacağı iddialarına ilişkin Doğu Perinçek, "Gelişmeler bu yönde gidiyor. Bu proje İran, Türkiye ve Rusya’nın ortak projesi" dedi.

Etiketler doğu perinçek Suriye beşar esad soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Chery'nin lüks, sanat ve konforu birleştiren sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Türkiye - Suriye sınırında ''herkes vatanına dönsün'' sloganları Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta İstanbul'da İBB'den karavan operasyonu: Hepsi tek tek kaldırıldı İstanbul'da İBB'den karavan operasyonu: Hepsi tek tek kaldırıldı Türkiye'deki Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısına akın etti Türkiye'deki Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısına akın etti Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Esad'ın ultra lüks otomobillerini de ele geçirdiler Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'ye gitmesinin ekonomiye etkisi ne olur ? Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'ye gitmesinin ekonomiye etkisi ne olur ? Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için ''söz'' verdi Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta Suriye'nin kalbi Şam'da büyük coşku: Milyonlar sokakta
Müjdeler olsun Türkiyem! Meğer insanlık ölmemiş... Müjdeler olsun Türkiyem! Meğer insanlık ölmemiş... Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı Esad'ın Suriye'yi terk etmeden önceki son talimatı ortaya çıktı Bu gibi, yağışlarla geçecek bir haftaya hazır olun... Bu gibi, yağışlarla geçecek bir haftaya hazır olun... Türk-İş asgari ücrette ''ayıptır, günahtır, kabul edilemez'' dediği rakamları açıkladı Türk-İş asgari ücrette ''ayıptır, günahtır, kabul edilemez'' dediği rakamları açıkladı Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Rojin'in babasından şoke eden açıklama: Kızımın vücudunda 2 erkeğe ait DNA bulundu Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı Bakan Şimşek'in ''tavsiyesi'' sonrası devletin 1 paket sigaradan kazandığı vergi hesaplandı