Doğu Perinçek'i kızdıracak iddia

Türkiye'de solun bölünme sürecinde İstanbul'da bulunan CIA’in istasyon şefliğini yürüten Duane R. Clarridge'nin ne kadar etkisi var? Doğu Perinçek'in başını çektiği Aydınlık çevresinde okunmaya başlayan siyasal metni CIA mi hazırladı? Peki Irak savaşı Yeşil Kart başvurusu yüzünden mi çıktı? Tüm bu soruların cevabı "Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı"nda.

Murat Yetkin'in "Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı" Doğan Kitap'tan çıktı.

Casuslar dünyasının anlatıldığı kitapta, Türkiye ve dünyada yaşanan olayların perde arkası aralanıyor.

İstihbarat savaşlarının Türkiye'ye yansıması, 1971 darbesine giden yol, 12 Eylül süreci, Türkiye'deki sol hareketler, Kıbrıs sorunu, Irak savaşına giden 'yalan istihbaratlar' kitapta belgeleriyle sunuluyor.

Murat Yetkin, kitabın önsözünde "bu kitabı alıp okumaya başladıysanız, casuslar dünyasına ilgi duyuyorsanız" diyor.

Yetkin, yine kitabında yer alan bilgiler için, "okuyacaklarınızdan bir kısmı canınızı sıkabilir, 'bu kadar da değil' diyebilirsiniz, bunda da haklı olabilirsiniz ama şundan emin olun ki hepsi bilgi ve belgelere dayanmaktadır, bana düşen bulmacanın parçalarını bir araya getirmek oldu" ifadesini kullanıyor.

Kitapta çok dikkat çekici ve gerçekten birilerini rahatsız edecek bilgiler de yer alıyor.

Bunlardan biri ise Türkiye'deki sol hareketlerin bölünme yaşadığı süreç ve bunda CIA'nın etkisinin olduğu yönündeki saptama...

Mao'nun haberi olmadan Maocu parti kuruluyor

Yetkin, CIA'nın Hindistanlı komünistleri böldüğünü belirterek, CIA'nın yönlendirmesiyle Maocu olan Hintli komünistleri dünyanın Çin dışında ilk Maocu komünist partisini, yani Hindistan Komünist Partisi Marksist Leninist'i (HKP-ML) 1969'da kurduğunu ifade ediyor.

Bu "ML" eki daha sonra dünya çapında Maocu çizgiyi temsil edecekti. HKP-ML'yi kuran ise Türkiye'deki solcuların yakından tandığı Çaru Mazumdar idi.

Çaru Mazumdar ise ilişkiye geçtiği CIA ajanı Duane Clarridge'yi Çin Komünist Partisi'nden bir yetkili olarak biliyordu.

Murat Yetkin, kitabında o konuyla ilgili olarak, "Hindistan'da bu partiyi kurduran CIA ajanı Duane Clarridge, sol hareketlerin bütünlük içinde olduğu 1970'li yıllar öncesinde Türkiye'de de (CIA’in istasyon şefliği) görev yaptı. Clarridge, Türkiye'ye geldiğinde henüz Moskovacı-Pekinci diye bölünmemiş sol öğrenci hareketinin, sendikal hareketin yükseldiği bir Türkiye ve solun nispeten birlik içinde davranabildiği bir İstanbul'du." tespitinde bulunuyor.

Clarridge'nin gelmesiyle birlikte Türkiye'deki sol örgütler de bölünecekti

Yetkin, "Türkiye'de solun bölünmesi sürecinde eleden ele dolaşan Doğu Perinçek'in başını çektiği Aydınlık çevresinde okunmaya başlayan bir siyasal metin vardı. Bu metin başlangıçta CIA ajanı Clarridge'nun yönlendirmesiyle tohumları atılmış, HKP-ML'nin Genel Sekreteri Çaru Mazumdar 'ın "sekiz ilkesi"ydi. Majumdar'ın halk savaşı teorileri, 1970'lerde silahlı mücadeleye kayan Türkiyeli devrimcilerin başucu kitapları arasında yer aldı." ifadelerini kullanıyor.

Yeşil Kart yüzünden Irak savaşı çıktı

Kitapta Irak'ın işgaline de yer verilerek, bu konuda ABD ve İngiltere'nin çuvalladığını, Irak'ta kitle imha silahlarının bulunmadığı belirtilerek, bu savaşın istihbaratını veren kişinin asıl amacının Yeşil Kart almak olduğunu iddiasına yer veriliyor.

Kitaptaki bölüm şöyle: Irak'ta kitle imha silahlarının bulunduğu istihbaratının kaynağı Refid Ahmed Elvan el-Cenabi isimli bir Iraklıydı. 1968 doğumlu bu genç kimya mühendisi, 199'de Almanya'ya turist pasaportuyla gelip 'sahtekarlık yaptığı için ölüm cezası alabileceği' gerekçesiyle iltica talebinde bulunmuştu. Asıl peşinde olduğu şey, Yeşil Kart alıp Amerikan vatandaşı olarak hayatını sürdürmekti. Amerikalılıarın dikkatini çekmek için esaslı bir hikaye uydurdu. Alman istihbaratı BDN'ye Irak'ın -Amerikalıların zaten şüphelendiği- kitle imha silahı programına dair iharlarda bulundu.

Kitap Hakkında:

"Sır tek kişiliktir. Mahrem iki kişi arasındadır. Üç kişi kalabalıktır. Kural budur."

Karanlıklar Prensi, Çöl Kraliçesi, Çiçero... Bu isimler roman kahramanları değil... Casusluk romanlarına taş çıkartacak entrikaların ve maceraların gerçek kişileri. Türkiye'yi mesken tutan gizli servislerin kanlı hesaplaşmalarından KGB'nin atom bombası sırlarının çalınmasına, Kıbrıs'ta Türk ve Yunan derin devletlerinin çatışmasından 6-7 Eylül olaylarına, ASALA'dan 12 Eylül darbesinde ABD'nin rolüne ve günümüzde ülkeleri çöküşe götüren ekonomioperasyonlarına dek binbir suratlı casusların dünyanın kaderiyle oynadığı, hayret verici, nefes kesici ama hepsi rahatsız edecek denli gerçek öyküler.

Usta gazeteci Murat Yetkin, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı'nda uluslararası entrikaların ya hedefi ya sahnesi ya da aktörü olan Türkiye'den bakıp 10 olayın perde arkasını Ankara'nın siyaset ve diplomasi koridorlarında biriktirilen notlar ve belgelerle, şimdiye dek bir arada okumadığınız ayrıntılarla anlatıyor. Dünya siyasetini bu kez "Katil kim?" sorusunun cevaplanamadığı, okurun sonsuz bir merak duygusu ve bitmek bilmez zihin oyunlarıyla baş başa kaldığı bir casusluk romanı tadında okuyacaksınız.

"Sabah saat 10 sıralarıydı. Etrafta pek kimse yoktu.O sırada İtalyan Büyükelçiliği giriş kapısından 100 metre kadar aşağıda, Atatürk Bulvarı 114 numaradaki Alman Büyükelçiliği'nin kapısından çıkan iyi giyimli bir çift de bulvardan yukarı doğru yürümeye başlamış, karşıya geçmeye hazırlanıyordu. Taksi şoförünü savan paketli adam da büyükelçilik tarafına doğru karşıya geçmeye başlamıştı.Paketli adam çifte doğru yaklaşırken ortalık büyük bir patlamayla sarsıldı. Patlayan, adamın elindeki paketti; kendisi de paketle birlikte paramparça olmuştu. Kaldırımın karşısındaki çift, patlamanın şiddetiyle yere savruldu. Liberali yardımlarına koştu. Adamın kulağından kan sızıyordu. Yanındaki kadın, eşi olduğu sonradan anlaşılacaktı, sarsılmıştı ama yaralı değildi."