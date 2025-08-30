  1. Anasayfa
Doğum yapan arkadaşını ziyaret edip, bebeğini hastaneden kaçırmaya çalıştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan şüpheli yakalandı. yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan F.B.'ı (29) ziyarete giden arkadaşı T.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan T.A. ardından uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, T.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. T.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

'DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM'

Gözaltına alınan T.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

DHA

