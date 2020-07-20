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  3. 20 Temmuz 2020 19:23

Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu için hastaneden kaçtı

Adana’da 2 gün önce doğum yapan ve koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı.

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İddiaya göre, geçen hafta corona virüs testi pozitif çıkan hamile D.M. isimli kadının tedavisine başlandı. 2 gün önce de bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ne geldi.

Buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı. Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı.

 
Genç kadın gelen ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti.

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uyuşturucu , koronavirüs , korona
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